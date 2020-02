Coronavirus, si studia il farmaco anti Ebola. Oms: "Risultati promettenti"

Il farmaco anti Ebola potrebbe sconfiggere il Coronavirus. L'Oms si dice fiduciosa e annuncia risultati a stretto giro di posta. Pazienti cinesi curati con lo stesso farmaco antivirale utilizzato per il trattamento dell'ebola. Il capo missione Oms in Cina: "Risultati promettenti, risultati entro aprile". Intanto Usa e Australia lavorano al vaccino. Il capo della missione Oms in Cina, Bruce Aylward, ha affermato che i trattamenti antivirali utilizzati in via sperimentale dalle autorità cinesi costituiscono un'efficace cura per l'influenza da Covid-19.

L'utilizzo del remdesivir, un antivirale sviluppato dalla Gilead Sciences per la lotta all'ebola, somministrato su pazienti anche in gravi condizioni, sta ottenendo risultati apprezzabili e potrebbe portare ad una soluzione entro aprile, ha dichiarato Aylard durante una conferenza stampa tenuta ieri a Pechino. Lo stesso farmaco è utilizzato anche in Italia, combinato con altri due antivirali, nelle terapie somministrate ai pazienti con Covid-19.