Coronavirus, taxi per medici e infermieri a un euro a Bologna

In taxi per raggiungere l'ospedale, o per tornare a casa, al costo simbolico di un euro. E' il servizio a Bologna per il personale del Policlinico e degli ospedali Maggiore e Bellaria, in prima linea per l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa e' gestita dalla Fondazione Sant'Orsola e da Cotabo, ed e' stata resa possibile grazie al contributo di un'importante realta' del terzo settore bolognese.

Salendo sul mezzo il personale sanitario dovra' presentare il tesserino al taxista che prendera' nota di nome, cognome e numero di matricola. Cotabo si e' impegnata a mantenere una presenza costante di mezzi nelle piazzole presenti nelle aree dei tre ospedali.

Per ogni viaggio il personale sanitario dovra' pagare soltanto un euro. Il servizio iniziera' lunedi' 20 aprile e restera' attivo fino a che non saranno rientrati i disagi provocati nel trasporto pubblico locale dall'emergenza Coronavirus.

"Pur essendo tra le categorie maggiormente penalizzate dalla pandemia - ha detto il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni - l'impegno dei nostri soci per aiutare chi aiuta e' aumentato. Siamo orgogliosi di loro, cosi' come ci riempie di orgoglio metterci a disposizione di chi e' in prima linea nella battaglia contro il virus".