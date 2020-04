Coronavirus, test di massa per trovare gli immuni: piano per riaprire l’Italia

Coronavirus, test di sieroprevalenza a tutto il Paese

Quello che stanno studiando gli scienziati è un'indagine di sieroprevalenza nazionale. Un piano che potrebbe mostrare quante persone sono state colpite dal coronavirus in Italia. Le regioni condurranno direttamente le operazioni. Secondo quanto riferisce Repubblica, questo è un modo anche per uniformare l'azione delle regioni ed evitare che vadano in ordine sparso. Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto hanno già fatto sapere di voler scoprire il livello di epidemia nella loro popolazione attraverso gli esami sierologici. E qui che gli scienziati stanno studiando un metodo per coinvolgere le regioni in un'unica strategia nazionale ampliando il campione. L'obiettivo è trovare tutti coloro che sono stati, incosapevolmente, colpiti dal virus.

I test che verranno effettuati si basano sullo studio del sistema immunitario e della sua capacità manifestata in passato quando è stato chiamato in causa. Al momento, quello che resta da capire fra gli scienziati è quando attuare la strategia: si pensa alla fase in cui la curva epidemica comincerà a scendere. Duplici le ragioni di voler scoprire quanti più immuni possibili: in primo luogo capire quale parte del Paese sia ancora esposta al pericolo (i primi studi parlerebbero di immunità nei primi mesi dopo la guarigione dal virus); in secondo luogo la possibilità di far tornare a lavoro chi ha già sviluppato l'immunità.