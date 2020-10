Coronavirus, test nasale 'fora' il rivestimento del cervello di una donna

Un test nasale per rilevare il Covid-19 ha perforato il rivestimento del cervello di una donna americana causando la fuoriuscita di liquido dal naso ed esponendo la donna al rischio di un'infezione pericolosa per la sua vita. Secondo quanto riportato da medici, la paziente, sulla quarantina, aveva una condizione rara in quella parte e il test che ha ricevuto potrebbe essere stato eseguito in modo errato, il che porterebbe a dire che il rischio di test nasali rimane comunque molto basso. Tuttavia, il caso ha evidenziato che gli operatori sanitari devono stare attenti a seguire alla lettera i protocolli dei test, ha detto ad AFP Jarrett Walsh, autore principale dell'articolo apparso su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Le persone che hanno subito un intervento chirurgico nasale o della base cranica dovrebbero prendere in considerazione un test orale, se disponibile, ha aggiunto Walsh, secondo il quale la donna era stata sottoposta a un test nasale prima dell'intervento di ernia e aveva notato del liquido chiaro che usciva dal lato del naso. Successivamente ha accusato mal di testa, vomito, torcicollo e avversione alla luce. La donna era stata trattata anni prima per ipertensione endocranica, il che significa che la pressione del liquido cerebrospinale che protegge e nutre il cervello era troppo alta.