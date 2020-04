Coronavirus, tornano a scendere i contagiati. Ma risale il numero dei morti

Resta stabile, come negli ultimi giorni, sul "plateau" della curva, la crescita dei casi di coronavirus in Italia. Da quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione civile, ad oggi sono 83049 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia (+2477 rispetto a ieri: +3,07%), 18278 i guariti (+1431, +8,49%), 13915 i deceduti (+760, +5,78%: ieri +5,85%), i casi totali 115242 (+4668, +4,22%). Migliorano i dati sui nuovi ricoverati, su base quotidiana, rispetto agli ultimi giorni: i ricoverati con sintomi sono 28540 (+137, ieri +211), i pazienti in terapia intensiva 4053 (+18 su ieri), in isolamento domiciliare 50456 (il 61%): "Si riducono gli ospedalizzati", ha sottolineato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. I tamponi effettuati sono 581.232.

Borrelli ha spiegato che sono stati trasferiti in totale 105 pazienti dalla Lombardia, +2 su ieri, di cui 65 positivi e 40 negativi: 32 sono stati trasferiti in Germania. Le donazioni raccolte dal Dipartimento sono arrivate a 101.246.000 euro, "grazie alla generosità di donatori grandi e piccoli. Abbiamo speso +1,8 milioni circa rispetto a ieri, e sono in totale 9,8 mln circa le somme spese per l'acquisto di ventilatori e dispositivi di protezione individuale". "Oggi - ha spiegato il capo della Protezione civile - è partito il secondo nucleo della task force dei medici, 76 dottori per rinforzare la parte sanitaria di Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e Valle d'Aosta. Alla Fiera di Bergamo è pronta la struttura, attivata dal Dipartimento, dell'Associazione Nazionale Alpini", ha concluso Borrelli.