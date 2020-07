Coronavirus, Zaia: "Manager veneto segnalato alla procura"

Coronavirus: segnalato in Procura caso imprenditore Vicenza

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto sapere nel corso di una conferenza stampa urgente che una segnalazione sara' presentata alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte dell'imprenditore vicentino che, pur essendo a conoscenza della sua positivita' al coronavirus, ha ignorato ogni misura di contenimento. Gia' ieri il governatore aveva fatto sapere di aver invitato i direttori sanitari a segnalare alle Procure di competenza ogni comportamento erroneo in questo senso.

CORONAVIRUS: ZAIA, 'SBAGLIATO TOGLIERE 'PENALE' PER MANCATO ISOLAMENTO FIDUCIARIO'

"E' stato sbagliato togliere il penale per la mancata osservanza dell'isolamento fiduciario". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca ZAIA oggi nel punto stampa in cui ha spiegato che "la regione non ha facoltà di introdurre contravvenzioni autonomamente, ma mutua le leggi nazionali previste dal Dpcm", ha spiegato tornando a ribadire che "la regione non ha tanti poteri per l'utilizzo del Tso o l'introduzione del penale per la mancata osservanza dell'isolamento fiduciario. Ne ho parlato con il ministro Speranza e anche con il viceministro Sileri perché questi sono temi da affrontare a livello nazionale. Il ministro ha convenuto con me che il tema del ricovero obbligatorio, in casi estremi come quello avvenuto (dell'imprenditore di Vicenza ndr) è un tema da affrontare e da approfondire".

Coronavirus: Zaia, morto il serbo 'contatto 0'

Il 'contatto zero', ovvero il cittadino serbo all'origine del focolaio vicentino, sarebbe deceduto secondo quanto annunciato oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia. Resta invece in terapia intensiva in gravi condizioni l'imprenditore vicentino colpevole di aver 'importato' in Veneto il nuovo focolaio.

Fase 3: Zaia, nuova ordinanza no restrittiva liberta' personali

"Ieri ho annunciato che lunedi' faro' un'ordinanza per un controllo ancora piu' efficace dell'isolamento dei positivi e dei loro contatti stretti, ma non ho parlato di restrizioni rispetto alla liberta' dei cittadini". L'ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia precisando quanto anticipato ieri nel corso di un punto stampa organizzato alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

Coronavirus: Zaia, confrontato con Speranza su Tso per positivi

"Ho parlato con il ministro Speranza. L'ho sentito ieri e mi ha chiamato stamattina. Anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo. Una persona infetta da coronavirus non puo' andare in giro. Stiamo parlando della propria salute ma anche di quella degli altri". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia tornando a parlare in conferenza stampa della sua proposta di poter intervenire con un T.s.o. in caso di persone positive al Covid19 ma reticenti a farsi curare in ospedale.

Coronavirus, Zaia: i 4 veneti non avevano mascherina in auto

I quattro cittadini veneti che sono tornati insieme dalla Serbia con la stessa auto "non avevano addosso la mascherina". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando da Marghera (Venezia), gli ultimi sviluppi sul nuovo focolaio sviluppatosi nel vicentino. "Oggi Belgrado, in Serbia, è entrato in lockdown" ha ricordato infine il governatore veneto.