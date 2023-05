Cosenza, studentessa dispersa facendo rafting: ritrovato il corpo

Cosenza, ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà. Si era dispersa facendo rafting

È stato ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la giovane studentessa di una scuola di Polistena (RC), dispersa da ieri dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao, nel parco del Pollino, dal gommone di cui si trovava per praticare rafting insieme ai compagni di classe. Lo hanno reso noto i Carabinieri.

Sul gommone, insieme alla ragazza, c'erano cinque compagni di classe, con cui era in gita, e le guide del "Pollino rafting" che avevano organizzato l'escursione in acqua.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe caduta in acqua dopo uno scontro tra i due gommoni utilizzati per fare rafting. Da quel momento di lei si era persa ogni traccia, anche se poco dopo era stato ritrovato in acqua il suo caschetto protettivo.

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato l'attività investigativa nell'ambito della quale sono stati sentiti i compagni e gli insegnanti che si trovavano insieme alla giovane nel momento in cui é finita in acqua.