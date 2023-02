Cospito, Donzelli sentito dal pm. La difesa valuta il ricorso alla Corte Edu

Cospito, Donzelli è stato sentito dal Pm come persona informata dei fatti

Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è stato sentito ieri, 27 febbraio, come persona informata sui fatti dai pm di Roma nell'indagine nata dall'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento dello stesso Donzelli alla Camera sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Nell'inchiesta è iscritto sul registro degli indagati il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro accusato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. Delmastro è stato ascoltato dai magistrati il 17 febbraio scorso; nell'esposto che ha dato origine all'indagine si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito e un esponente della 'ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula.

Cospito, la difesa valuta il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel frattempo i difensori di Alfredo Cospito stanno valutando un ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo dopo il rigetto della Cassazione all'istanza avanzata alla luce del "no" del tribunale di Sorveglianza di Roma sulla richiesta di annullamento del 41 bis. L'anarchico da ieri è tornato nel carcere di Opera dopo avere trascorso alcuni giorni nell'ospedale San Paolo.