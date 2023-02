Cospito, il pm Ardita: "Troppi detenuti al 41 bis. Il sistema sta saltando"

Milano, 600 in corteo per l'anarchico Cospito

La Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa di Alfredo Cospito, contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, “ha confermato quello che noi avevamo detto fin da subito, non ci sono i presupposti per revocare il 41 bis. Uno che dice 'dovete fare un salto di qualità e non aggredire le strutture ma aggredire le persone, cioè tirare uno schioppo a uno', devo ancora pensare che ci siano dei problemi sul fatto che stia 41 bis? Io no”. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, commenta con l’AGI, la decisione della Cassazione, sul leader anarchico Cospito, al termine di una lunga visita nel carcere di Pavia.

Sul tema interviene anche il pm antimafia Sebastiano Ardita in un'intervista a La Stampa. "Dovremmo smetterla con questo dibattito da strada sul 41 bis, rimettendo le cose in ordine, distinguendo compiti e responsabilità tra politica e magistratura, e ragionando sulle conseguenze sistemiche delle scelte su singole vicende come il caso Cospito", dice Ardita.

Che si dice poi non sorpreso della decisione della Cassazione? "E mi stupisco degli addettiai lavori chelo sono", dice a La Stampa. "La Cassazione era chiamata a pronunciarsi sullalegittimità del provvedimento su Cospito. E il provvedimento è legittimo, perché è scritto bene e rispetta i due parametri sul 41 bis: tipologia di reato (mafia o terrorismo) e grado di pericolosità delle comunicazioni esterne".

Secondo quanto dice Ardita a La Stampa, il ministro Nordio "deve porsi anche altre domande: come incide il caso concreto sul sistema penitenziario in generale? Che tipo di conseguenze comporta l’applicazione del 41 bis a una particolare tipologia di detenuto come Cospito? Siamo in grado, e come, di gestire l’onda di reazioni che suscita?"

Ardita afferma poi a La Stampa che a suo parere il 41 bis "sta già saltando, e non da oggi. Questo caso mostra una crisi che viene da lontano". Spiegando: "La spia è il numero di detenuti al 41 bis. Oltre 700: troppi. Il numero fisiologico sarebbe intorno a500".