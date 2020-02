Costretta a lavorare di domenica. Mamma con figlio disabile vince la causa

Una mamma con un figlio disabile veniva costretta a lavorare di domenica dall'azienda. Il giudice le ha dato ragione condannando i datori di lavoro. D'ora in poi il giorno festivo potrà stare a casa per assistere il figlio. Ha vinto la sua battaglia una madre di Montecatini. D'ora in poi la domenica non dovrà lavorare: potrà stare a casa per assistere il figlio disabile. La donna, che da anni lavora come commessa per una catena di negozi di abbigliamento, chiedeva da tempo di essere esonerata dal lavoro festivo, ottenendo dall'azienda solo rifiuti. Fino a che lei, oggi impiegata in uno store del marchio a Massa e Cozzile, ha deciso di rivolgersi al tribunale del lavoro di Pistoia, che le ha dato ragione. Il 26 gennaio il giudice Francesco Barracca ha ordinato alla società di "concedere alla lavoratrice il riposo nel giorno della domenica".