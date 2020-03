Covid-19, il parroco recita la messa. Chiesa vuota con le foto dei fedeli

L'emergenza coronavirus ha imposto regole molto rigide per non uscire di casa ed evitare assembramenti. Don Riccardo Florio della Parrocchia di San Giovanni Battista di Rivara, in provincia di Torino, ha trovato il modo di rispettare questi decreti, senza però rinunciare a celebrare la messa. Sono tanti i sacerdoti che continuano a tenere le liturgie, ma questa volta c'è una particolarità: al posto dei fedeli, ognuno nelle rispettive case, don Riccardo ha appeso sulle panche della chiesa le loro fotografie, per farli sentire presenti e mantenere il senso di comunità.