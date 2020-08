Covid a Ballando con le Stelle: Peron positivo, Carlucci: "Prove sospese"

Coronavirus, Milly Carlucci: 'Peron positivo al tempone, sospese le prove di Ballando"

Samuel Peron è risultato positivo ad un tampone veloce, nella seconda tornata di controlli settimali effettuati da tutto il gruppo di lavoro del programma 'Ballando con le stelle'. Il ballerino è asintomatico. Il tampone della sua partner di ballo nel programma, Rosalinda Celentano, è risultato negativo. Le prove dello show sono state sospese per 48 in via precauzionale e oggi l'intero team del programma, il cui ritorno su Rai1 è fissato per il 12 settembre dopo il rinvio deciso in primavera, ripeterà il tampone, questa volta 'molecolare'. Lo afferma la conduttrice del programma Milly Carlucci in un video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione per fare "il punto su una situazione che è molto in ebollizione", dopo le indiscrezioni circolate ieri, "tante anche errate".

Coronavirus a Ballando con le Stelle, prove sospese

Tutti noi - sottolinea Milly Carlucci nel video - abbiamo cominciato le prove dopo aver eseguito tutti il tampone rapido che ha rilevato la negatività di tutto il cast, produzione, redazione e gruppo autorale. Ogni settimana tutti noi ripetiamo il test e nella seconda tornata di test, effettuati lunedì pomeriggio, il nostro ballerino Samuel Peron è risultato positivo al tampone rapido, ma per fortuna è asintomatico. Samuel ha lavorato questa estate in Sardegna e vedremo che ci dirà al situazione. A questo punto le prove sono state precauzionalmente sospese per 48 ore. Per fortuna Rosalinda Celentano partner di ballo di Samuel è risultata negativa e qualunque voce diversa è assolutamente infondata. Oggi giornata di tamponi molecolari per tutti, compreso Samuel che da questo esame più approfondito verrà nuovamente monitorato".

"La prima cosa che ci sta a cuore - aggiunge la conduttrice - è la salute di tutti e siamo fiduciosi che al più presto potremo riprendere il nostro lavoro. Il contatto col direttore Coletta e tutte le forze in campo della Rai per garantire lavoro e sicurezza è costante. Con l'impegno, l'accortezza e il senso di responsabilità di tutti arriveremo al risultato. Restiamo in contatto. Vi aggiornerò io stessa appena avrò notizie. E grazie di cuore per l'affetto che avete dimostrato a me e a ballando con le stelle", dice rivolta ai suoi follower e ai tanti fan del programma danzante di Rai1.

"In primis cerchiamo di lavorare in sicurezza e poi di mettere in onda questo programma. Ma lo faremo nel rispetto di tutte le regole", conclude.

Lucarelli: ''Rosalinda Celentano negativa al Coronavirus"

''Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna)''. E' quanto scrive in un tweet Selvaggia Lucarelli.

Coronavirus, Mariotto: "Ballando con le Stelle si farà e sarà un'edizione strepitosa"

"Faccio in bocca al lupo a Samuel Peron, ha una tempra fortissima. Ritornerà in forma a 'Ballando'. Il programma si farà e sarà un'edizione strepitosa. Certo... lui forse in Sardegna non doveva proprio andarci". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto, storico giurato di 'Ballando con le stelle' alla notizia della positività al Covid 19 di Samuel Peron. Ed ha aggiunto: "C'è nell'aria un desiderio profondo di ballare, di ascoltare la musica, soprattutto tra i giovani, naturalmente ottemperando a tutte le norme e ai protocolli richiesti. E noi ci saremo in tv, prestissimo".

Nessun timore Mariotto che il programma possa ancora slittare? "Speriamo proprio di no - ha risposto - Sono mesi che rincorriamo il debutto. Ora aspettiamo, tutti, solo di ricominciare a divertirci e a ballare".