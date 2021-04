Covid, in Sicilia è ancora caos. Orlando: "Asp chiede a me il numero di morti"

Il sindaco di Palermo e presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando fa sapere che l'Asp di Palermo chiede a lui i numeri dei morti per Covid nella provincia del capoluogo siciliano. Sull'isola è ancora il caos dopo lo scandalo dei numeri sul coronavirus alterati per evitare alla Regione le chiusure e le restrizioni anti-contagio.

"Mi è arrivata ieri una nota dell'Asp, l'Azienda sanitaria, mi chiede se io sia a conoscenza di morti nei comuni per Covid e di comunicarlo, e in particolare dovrei specificare le persone che sono decedute in casa. Tutto questo conferma che si naviga a vista", dice Orlando all'Ansa chiedendo che da Roma sia mandato un commissario.

L'isola affronta dunque l'emergenza sanitaria nella confusione. E ora il problema è uscito alla luce del sole, dopo che è scoppiata la bomba dei dati falsi dati sulla pandemia (non solo sui morti, ma anche su positivi e tamponi), che lo scorso 30 marzo aveva causato la tabula rasa dei vertici della sanità regionale nonché le dimissioni dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, indagato per falso materiale e ideologico nell'inchiesta relativa della Procura di Trani. I decessi sull'isola hanno iniziato ad essere ricalcolati dopo dieci giorni. Ma la grana è lungi dall'essere stata risolta.



Il commissario palermitano Costa risponde: Orlando non parla di me, io conosco i numeri

"Quanto detto dal sindaco Orlando non riguarda l'ufficio del commissario ma l'Asp e il Comune di Palermo. Per quanto mi riguarda, invece, posso dire che continuo a seguire la situazione pandemica e ho la possibilità di capire come stanno andando i dati. Non navighiamo a vista e anzi, nel nostro caso, noi navighiamo a vista nel senso che conosciamo uno per uno tutti i soggetti positivi. Quindi noi abbiamo esattamente il controllo di quello che succede a Palermo e provincia".

Così il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa commenta le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che, a proposito dei dati sulle vittime Covid ha detto che si "naviga a vista" invocando l'intervento di un commissario da Roma in Sicilia "per verificare in che modo vengono raccolti. L'Azienda sanitaria, mi chiede infatti se io sia a conoscenza di morti nei comuni per Covid e di comunicarlo". Proprio sui numeri delle vittime della pandemia, Costa ribadisce che si tratta di un dato "di cui non siamo in possesso o che gestiamo" e che andrebbe chiesto "all'ufficio statistica del Comune". Per quanto riguarda l'andamento delle vaccinazioni all'hub della Fiera, il commissario conferma poi un calo generalizzato delle prenotazioni per il vaccino Astrazeneca: "icuramente c’è stato un 30 per cento di rinunce - ha aggiunto - però credo che stiamo recuperando: la gente si sta rendendo conto che l'importante è immunizzarsi. Sono fiducioso si tratta solo di un effetto transitorio".