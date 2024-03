Covid, medici e infermieri congedati e senza disoccupazione. La denuncia

Covid, che fine hanno fatto gli Angeli militari? Medici e infermieri congedati senza la disoccupazione

"A quattro anni dall’inizio della Pandemia che fine avranno fatto gli Angeli del Covid? Medici ed Infermieri in prima linea provenienti dal mondo civile ed arruolati in piena emergenza sanitaria con il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 in ferma nelle Forza Armate Italiane: figli dello stesso Stato che lo scorso Giugno li ha congedati. Tutti". E' questo l'allarme lanciato da "Militari Emergenza Covid", gruppo di professionisti che durante la pandemia ha servito la Nazione mettendo a repentaglio la propria salute e la propria vita.

"Senza aver neppure diritto al Trattamento di fine servizio e alla Naspi. La stessa sorte non è toccata, invece, al personale sanitario civile: sono stati tutti stabilizzati ed assunti dal Sistema Sanitario Nazionale. È opportuno ricordare che si tratta di Donne ed Uomini che hanno deciso di indossare un’Uniforme e di servirla a costo di sacrificare affetti, lontani km dalle città di provenienza perché dislocati su tutto il territorio nazionale e talvolta, non solo. Una disparità di trattamento che al di là di ogni regolamento militare non ha logiche e riconoscenza nei confronti di cittadini italiani che hanno deciso di servire lo Stato.

Toccherà ora alla Giustizia stabilire se ci siano profili di incostituzionalità del quadro normativo vigente. Mentre dal punto di vista Umano, chi tutelerà gli Angeli Militari del Covid ormai dimenticati?".