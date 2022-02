Covid, l'Oms: la fase acuta della pandemia finirà a metà 2022

Oms, Tedros Adhanom: "La fase acuta della pandemia può finire etro metà anno"

L’organizzazione mondiale della sanità afferma che “la fase acuta della pandemia da Coronavirus potrebbe finire entro la metà di quest’anno”. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, specificando che la condizione necessaria per la fine della pandemia è che il 70% della popolazione abbia completato l’intero ciclo di vaccinazione.

L’annuncio di Tedros Adhanom è stato rilasciato ai giornalisti durante un briefing dal Sudafrica, dove il direttore generale dell'Oms si trovava per fare visita ad un centro di produzione di vaccini. In occasione della conferenza stampa il direttore generale ha comunque sottolineato l’importanza del non abbassare la guardia.

