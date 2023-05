Crisi clima, "El Niño" torna a colpire: estate da caldo record in arrivo

Cambiamento climatico, l'allarme dell'OMM

Uragani, cicloni, maremoti, piogge torrenziali e soprattutto livelli di caldo insopportabili che riescono ogni volta a sorprenderci sempre di più. E' il clima che cambia e il pianeta che si sta surriscaldando. Sappiamo il perchè ma riuscismao a fare poco o nulla per invertire la tendenza. In questi giorni in cui alcune regioni dell'Italia sono colpite da acqua ed inondazioni arriva un "warning" dall'OMM decisamente preoccupante sul surriscaldamento globale.

Nei prossimi mesi si sarà un episodio di "El Niño", che porterà un effetto riscaldante che, aggiunto al cambiamento climatico provocato dall’uomo, aumenterà le temperature globali a limiti mai visti. E questo si rifletterà sulla salute umana, la sicurezza alimentare, le risorse idriche e l'ambiente. Dobbiamo essere preparati” è il preoccupato allarme lanciato dal Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Petteri Taalas. L’Organizzazione dipende dalle Nazioni Unite e riunisce i principali servizi meteorologici del pianeta. Il rapporto redatto dall’OMM è denominato Global Annual to Decadal Climate Update.

Viene realizzato in collaborazione con il Servizio Meteo del Regno Unito, e ad altre agenzie di Stati Uniti, Spagna, Canada, Cina, Norvegia, Italia e Germania. l’analisi annuale valuta l’evoluzione delle temperature nell'arco di cinque anni. Purtroppo oggi anno i dati sono in peggioramento e le previsioni sono di temperature sempre più alte.

Cambiamento climatico, eventi estremi del clima sempre più ricorrenti

La rilevazione dell’Organizzazione Mondiale arriva proprio in un momento drammatico per alcune regioni italiane sommerse da alluvioni improvvise di cui ancora non si sono identificate in maniera approfondite le cause. Eventi estremi sempre più ricorrenti ed improvvisi. Gli studiosi stanno rilevando che il riscaldamento del pianeta sta portando a temperature assolutamente impensabili solo qualche anno fa.

In aggiunta adesso il fenomeno di “El Nino”, protagonista del riscaldamento di alcune sezione dell’Oceano Pacifico, ora sta allargando la sua influenza. Il fenomeno era stato già visto chiaramente nel 2016, considerato l'anno più caldo del pianeta. Le temperature globali erano di ben 11 gradi sopra quelle registrate nel pre- epoca industriale. Le probabilità di un evento di dimensioni importanti nei prossimi 5 anni sono stimate dall’OMM al 98%.