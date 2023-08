Crisi climatica, Papa: “Sto scrivendo la seconda parte della Laudato sì”

Crisi climatica, Papa Francesco: "Sto scrivendo una seconda parte della Laudato sì, per aggiornare i problemi attuali"

“Io sto scrivendo una seconda parte della Laudato sì per aggiornare i problemi attuali". A dichiararlo è papa Francesco, ricevendo stamane in udienza in Vaticano una delegazione di avvocati di Paesi membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Appello di Vienna.

Francesco pubblicherà dunque un ampliamento e aggiornamento della sua enciclica del 2015 dedicata all'"ecologia integrale" e alla salvaguardia del creato.

"Sono sensibile - ha detto nel suo discorso alla delegazione di avvocati - alla cura che voi rivolgete alla casa comune e al vostro impegno per partecipare all'elaborazione di un quadro normativo in favore della protezione dell'ambiente".

Secondo il Pontefice, "non dobbiamo mai dimenticare che le giovani generazioni hanno diritto a ricevere da noi un mondo bello e vivibile, e che questo ci investe di gravi doveri nei confronti del creato che abbiamo ricevuto dalle mani generose di Dio. Grazie per questo contributo".

"Io sto scrivendo una seconda parte della Laudato sì per aggiornare i problemi attuali", ha quindi aggiunto.