Cristina Seymandi dopo il video virale: "Figuraccia, Segre è stato manipolato"

Cristina Seymandi: "Massimo Segre ha fatto una pagliacciata, è stato manipolato"

Cristina Seymandi dice la sua dopo il caso scatenato dal suo ex fidanzato. Protagonista di quella che viene già definita dai social come “la storia dell’estate”, Seymandi dice la sua sull’accaduto in un’intervista alla Stampa. “È stata una doccia ghiacciata, ma ora comincio a viverla con il giusto distacco”, racconta la donna. Poi la stoccata: “È stata una pagliacciata, diciamo la verità. Non eravamo 150, eravamo 45 ed erano quasi tutti amici miei”.

Poi, la sensazione che non fosse tutta farina del sacco dell’ex, il banchiere Massimo Segre. “Lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno”, sostiene Seymandi, “ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano. Pensi che quando se n’è andato, ed era casa sua, ha dovuto farlo accompagnato da quattro body guard: aveva orchestrato tutto”.