Crollo Firenze, trovato il corpo dell'ultimo operaio disperso: 5 le vittime

Crollo Firenze, trovato il corpo dell'ultimo operaio disperso: il bilancio definitivo è di cinque morti e tre feriti

I vigili del fuoco, che da venerdì sono impegnati a Firenze nelle operazioni di soccorso e ricerca degli operai dispersi in seguito al crollo che si è verificato nel cantiere di un supermercato in costruzione in via Mariti, hanno trovato il corpo dell'ultimo lavoratore che risultava ancora sotto le macerie. Potrebbe essere Rachimi Bouzekri, 56enne marocchino residente a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia: il bilancio viene confermato a 5 morti e 3 feriti.

Dopo il ritrovamento dell'ultima vittima al cantiere verranno apposti i sigilli per il sequestro disposto dalla procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per le ipotesi di reato di omicidio plurimo aggravato dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e disastro colposo.

"È stato individuato il corpo dell'ultimo operaio disperso. I morti sono 5. Un dolore indescrivibile. Una tragedia immane". Lo scrive su X il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Grazie ai vigili del fuoco - aggiunge - che hanno lavorato senza sosta per giorni in complesse operazioni di recupero".