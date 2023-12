Crosetto in Procura per "l'opposizione giudiziaria". Sentito dai pm come teste

Crosetto in Procura, ma al pm non avrebbe riferito nulla di penalmente rilevante

Guido Crosetto è stato ascoltato in Procura per il caso delle accuse rivolte ai giudici. Quelle frasi che hanno provocato uno scontro ancora più duro tra governo e magistratura. Il suo "opposizione giudiziaria" ha subito fatto attivare un'inchiesta e ieri il procuratore capo Francesco Lo Voi ha ascoltato il responsabile della Difesa intorno alle 18.10 a piazzale Clodio a Roma. Il colloquio è durato un’ora e mezza. Crosetto è stato sentito come persona informata sui fatti in seguito a quanto detto il 26 novembre in un'intervista a Il Corriere della Sera - sui rapporti tra magistratura e governo. L’indagine sarebbe stata aperta come modello 45, ovvero senza indagati o ipotesi di reato. Il giorno dopo si era parlato di inchieste su persone "molto vicine alla premier" dietro l’allarme di Crosetto. Nell’interpellanza in Parlamento il ministro aveva ribadito la sua fiducia nei magistrati, pur ribadendo che alcuni interventi erano a suo parere "gravissimi".

Crosetto - riporta Il Corriere - non avrebbe denunciato nulla di penalmente rilevante durante il colloquio. La convocazione in procura potrebbe essere arrivata in seguito a un esposto e la denuncia potrebbe aver imposto a Lo Voi gli accertamenti del caso. All’incontro avrebbe preso parte il procuratore Michele Prestipino. Mentre Lo Voi nei prossimi giorni forse dovrà fare delle scelte. La prima è la possibilità di inviare l’incartamento e il verbale a Perugia, che è competente riguardo i magistrati romani, e poi toccherà al procuratore Raffaele Cantone l’onere di fare luce sulla vicenda. Lo Voi avrebbe chiesto delucidazioni in merito alle frasi comparse sulla rivista giuridica che Crosetto ha indicato durante l’intervista. Chiedendo al ministro di fornire ulteriori dettagli sul punto.