Crozza imita Franco Locatelli, il membro del Css: “Sono morto dal ridere”

Crozza imita Franco Locatelli, il professore apprezzato da molti italiani

In questi mesi difficili, il volto rassicurante, la precisa e chirurgica divulgazione dei dati e delle informazioni relative all'epidemia, hanno fatto di Franco Locatelli uno dei personaggi più apprezzati e familiari per gli italiani. Complice anche il timbro di voce peculiare del presidente del Consiglio superiore di sanità. Per Maurizio Crozza, abile imitatore, il personaggio Locatelli non poteva non essere replicato. "Sono morto dal ridere quando ho visto la mia imitazione" ha commentato l'accademico bergamasco.