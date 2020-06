Csm: arriva al plenum la nomina del procuratore di Perugia, in corsa Cantone

Csm: in plenum la nomina del nuovo procuratore di Perugia, due candidati

Arriva all'esame del plenum del Consiglio superiore della magistratura la nomina del nuovo procuratore capo di Perugia, posto vacante da giugno dello scorso anno, quando è andato in pensione Luigi De Ficchy. Mercoledì, 17 giugno, è infatti all'ordine del giorno la delibera della quinta commissione che propone due candidati per la guida dell'ufficio che ha competenza sulle inchieste sui magistrati romani e indaga sul caso Palamara: l'ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, rientrato in magistratura all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, e Luca Masini, procuratore aggiunto a Salerno.

Favorito Cantone con tre voti. Per Masini, due voti e un'astensione

I numeri in commissione vedono favorito Cantone, che ha avuto tre voti: quelli del presidente, il togato di Area Mario Suriano, e dei due laici Alberto Benedetti (M5S) e Michele Cerabona (Forza Italia). Per Masini hanno votato invece i consiglieri Piercamillo Davigo (Autonomia&Indipendenza) e Loredana Miccichè (di Magistratura indipendente). Si è astenuto il togato di Unicost Marco Mancinetti.