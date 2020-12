Cuneo, ladri si fingono appartenenti alle Forze dell'ordine: 6 arresti

La Polizia di Stato di Cuneo, al termine di una lunga e laboriosa indagine, ha eseguito 6 misure cautelari (5 in carcere e 1 ai domiciliari) emesse dal Gip presso il Tribunale di Asti su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

I soggetti in molte occasioni si spacciavano per appartenenti alle Forze dell'ordine, carpendo la fiducia del malcapitato (il più delle volte persone anziane che vivevano in solitudine), indossando pettorine ed esibendo placche riproducenti l'effige dell'Arma dei Carabinieri, per poi introdursi nell'abitazione e depredarla.