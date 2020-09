Cuneo: morto anche l'altro fratello caduto nel silos, era in coma

Finisce nel peggiore dei modi la vicenda dei due fratelli caduti nel silos a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Non ce l’ha fatta - si legge sul Corriere della Sera - Francesco Gennero,il 25enne è morto sabato pomeriggio all’ospedale di Savigliano, due giorni dopo il fratello Davide, 22 anni. I due si erano sentiti male giovedì scorso per le esalazioni respirate all’interno di un silos pieno di mangime destinato ai bovini dell’azienda di famiglia.

Francesco aveva cercato di soccorrere il fratello che era svenuto. Il silos, alto 40 metri, era stato riempito la sera prima dell’incidente. A dare l’allarme è stato il padre dei due giovani, che ha tentato di tirare fuori i figli dal silos e di rianimarli. Ma Davide era già morto, Francesco è stato portato in ospedale in coma. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.