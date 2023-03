Da Lampedusa alle Hawaii. Le 25 spiagge più belle del mondo

Quest'anno le spiagge vincitrici della clssifica di Tripadvisor sono apprezzate dai viaggiatori da molti punti di vista

Tripadvisor ha pubblicato l'annuale classifica delle spiagge più belle del mondo, scelte dai viaggiatori sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee. Una è italiana.

La classifica delle spiagge più belle del mondo

1. Baia do Sancho, Brasile.

"Una straordinaria spiaggia isolata a cui si accede solo attraverso scalette e gradini in pietra. Le maestose scogliere lasciano davvero senza fiato".

2. Eagle Beach, Aruba (Olanda).

"Caratterizzata da acque magnificamente limpide e prive di rocce o alghe, questa spiaggia tranquilla e incontaminata si estende a perdita d'occhio".

3. Cable Beach, Australia.

"Ideale per visite turistiche, passeggiate, nuotate, per la piscina tra le rocce e per ammirare il tramonto. Non ci siamo persi nulla di tutto ciò e ogni attimo è stato magnifico".

4. Reynisfjara Beach, Islanda.

"Spiaggia nera, bellissimi ricordi. Sembrava di essere finiti in un sogno. Questo posto riesce a far perdere la cognizione del tempo".

5. Grace Bay Beach, isole Turks e Caicos (Regno Unito).

"Acque incredibilmente chiare e pulite con centinaia di sfumature di blu e verde e spiagge dalle sabbie bianche come zucchero. Che meraviglia!".

6. Praia da Falesia, Portogallo.

"Grandiose scogliere di sabbia rossa incontrano l'oceano turchese, mentre la spiaggia con la sua sabbia bianca sembra non finire mai".

7. Radhanagar Beach, isola di Havelock (India).

"Incredibili acque turchesi cristalline, foreste di mangrovie sullo sfondo, sabbia bianca incontaminata e non troppo profonda... un vero sogno!".

8. Spiaggia dei Conigli, isola di Lampedusa (Italia).

"Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrerà di essere su un altro pianeta".

9. Varadero Beach, Cuba.

"Un luogo da cartolina. Non ho mai visto un mare così blu e la sabbia era bianca e finissima".

10. Ka'anapali Beach, Hawaii.

"Eccezionale, come sempre. La spiaggia e l'oceano sono sensazionali e non mancano le opportunità per passeggiare e dedicarsi allo snorkeling. Il nostro posto preferito per un po' di pace!".