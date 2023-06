Dalla depressione allo stile di vita, ora lo stress si misura: il primo test

Lo studio ha il potenziale per rivoluzionare le diagnosi e il trattamento delle malattie del sistema degli ormoni dello stress

Depressione, obesità, stile di vita non sano. Ma anche malattie cardiache e disfunzioni ormonali. Ora, per la prima volta, un test scientifico potrà misurare le variazioni dello stress sia di giorno che di notte. Una nuova ricerca collaborativa che ha tutto il potenziale per rivoluzionare la diagnosi e il trattamento delle malattie. Grazie infatti al dispositivo indossabile sviluppato da ricercatori endocrinologi, sarà più facile individuare i segni precoci di malattie.

Lo si legge su Agi che rilancia uno studio condotto dall’Università di Bristol, dall’Università di Birmingham e dall’Università di Bergen. "La tecnologia, finanziata da un progetto del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e pubblicata su Science Translational Medicine, mostra come il monitoraggio dei livelli degli steroidi surrenali ad alta risoluzione e per un periodo di tempo prolungato possa fornire informazioni migliori su come i livelli degli ormoni cambiano nel corso della giornata (ritmi circadiani) e in periodi più brevi (ritmi ultradiani)".

"Gli ormoni dello stress, come il cortisolo, sono cruciali per la vita. Le alterazioni dei loro ritmi a causa di malattie e fattori legati allo stile di vita sono associate a disturbi come depressione, malattie cardiache, obesità, diabete e persino malattie critiche".