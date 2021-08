David Guetta: "Spero che tutti si vaccinino presto". Divario choc con gli Usa

David Guetta a margine del suo primo concerto dell'anno in Francia, a Orange questo weekend, è tornato sul tema della vaccinazione, ribadendo che è "importante per tutti immunizzarsi al più presto"

Il dj ha dichiarato al quotidiano Dauphiné Libéré che "questa estate, non ci sono molte opzioni in Europa, dove la maggior parte degli avvenimenti sono stati annullati", e di non comprendere la procastinazione verso i vaccini, rinnovando ancora una volta il suo invito a immunizzarsi per "evitare ulteriori chiusure in futuro". "Spero che ne usciremo tutti molto rapidamente e che tutti si vaccinino. Sono molto sorpreso dal dibattito in corso", ha spiegato il musicista e produttore esibitosi sul parco del teatro antico nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. "Mi ha scioccato quando sono tornato dagli Stati Uniti. In Florida, le persone non indossano più maschere, tutti i ristoranti, i club sono aperti. A Las Vegas, i casinò sono aperti. Sono allucinato dal divario tra Stati Uniti ed Europa", sottolinea l'artista. Già lo scorso dicembre Guetta si era espresso a favore della vaccinazione: "So che ci sono molte persone che non vogliono farlo, ma non vedo altre soluzioni", aveva detto. "Non c'è altra via d'uscita e lo farò, e spero che entro la prossima estate possiamo festeggiare come prima". Nell'aprile 2020 il boss dell' elettronica aveva anche trasmesso un concerto di beneficenza digitale da un grattacielo di Miami (Florida) dove era confinato. L'iniziativa aveva raccolto 600.000 euro per la lotta alla pandemia.