David Rossi, la superperizia smonta quasi tutti i dubbi. Tranne 9 ferite

Morte David Rossi, i risultati della superperizia

"Nessuno rispose alla telefonata dell’onorevole Daniela Santanchè. Nessuno usò il cellulare del defunto. Nessuno compose numeri cifrati. Nessuno spedì mail post mortem. Tutti gli elementi oggettivi sul cadavere e sulla scena del delitto sono compatibili con il suicidio, mentre non ci sono indizi di colluttazioni o della presenza di altre persone. Restano però nove ferite non correlate alla caduta, dunque apparentemente inspiegabili, anche per l’improvvida distruzione dei fazzoletti intrisi di sangue, ritrovati nel cestino della spazzatura e mai esaminati".

Così La Stampa riassume l'esito della superperizia sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps trovato morto a Siena dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013. Ecco in che modo la perizia ha spiegato alcuni dei misteri, come si legge su la Stampa. A partire dalla telefonata arrivata a Rossi dall’amica Santanchè, ignara della tragedia. "Imperizia, superficialità o depistaggio? Semplicemente una fake news, rispondono ora i periti. Alla telefonata della Santanchè delle 21,59 (oltre due ore dopo la morte) nessuno rispose. Lo dimostrano i tabulati delle tre compagnie: due segnano «zero» alla voce «durata della telefonata», uno segna «38 secondi» perché il software rileva anche gli squilli a vuoto, prima che il chiamante riattacchi. Smentito il sospetto della presenza di un’auto con i fari accessi all’ingresso del vicolo: le luci nel video sono di auto in transito all’incrocio. Un altro mistero risolto riguarda la telefonata dal cellulare di Rossi al numero 4099009, partita dopo la morte. Un numero di conto corrente cifrato? In realtà, si tratta dell’innesco automatico del servizio di ricarica telefonica: la figliastra Carolina Orlandi, che lo chiamava, aveva esaurito il credito".

Ma restano anche dei dubbi, si legge sempre su La Stampa: "Quasi tutte le ferite rilevate nell’autopsia combaciano con la simulazione virtuale della caduta. Restano nove ferite slegate dalla precipitazione. Sei al volto, le altre su ascelle, avambraccio, polso. I periti non possono sciogliere tutti i dubbi: Rossi potrebbe essersi ferito prima di buttarsi, raschiando sul muro o sulla sbarra che sormonta il davanzale. Potrebbe essersi fatto male da solo nelle ore precedenti: in quei giorni non mancano prove di autolesionismo, era stressato e terrorizzato. Ma non è possibile escludere con certezza un’origine diversa, frutto di una compressione per mano esterna".