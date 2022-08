Dayane Mello senza veli mostra un corpo da urlo e manda in tilt i fan - FOTO

Dayane Mello provoca i suoi ammiratori posando senza veli su Instagram

La modella brasiliana Dayane Mello sa come mandare fuori di testa i suoi follower e il web. L'influencer ha pubblicato una nuova serie di storie e scatti completamente senza veli su Instagram. Nelle foto Dayane provoca e ammicca a favore della camera indossando solo un cappello di paglia.

Sotto uno degli scatti Dayane Mello scrive: "Scopri il tuo corpo, ma soprattutto, la tua anima". Non è la prima volta che la modella si mostra nuda, in passato ha già esibito questa versione un pò osé di sè stessa. Audace per natura, a Dayane piace spesso scherzare con la fotocamera e provocare il pubblico, come quando a Milano ha sfidato i paparazzi regalando un bacio passionale con l'amica in mezzo alla strada.