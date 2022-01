Torino, le avvocatesse glamour sbancano Instagram: l'Ordine le convoca

DC Legal Show, la pagina Instagram creata da due avvocatesse di Torino tra foto glamour e abiti firmati ha attirato l'attenzione dell'Ordine professionale

Il fascino delle serie TV legal americane ha spinto due avvocatesse di Torino, Alessandra DeMichelis e Federica Cau, ha realizzare una pagina Instagram in cui mostrano il lato glamour della propria professione tra tacchi alti, tailleur, grandi firme, aperitivi e foto ammiccanti ma di certo non volgari. "Una città magica (Torino), due avvocatesse, la loro vita, il mondo legale… Lo show legale diventerà realtà", è la bio scelta dalle due professioniste. In pochi giorni il profilo DC Legal Show ha raccolto oltre 8mila follower, tanti da attirare l'attenzione dell'Ordine degli avvocati del capoluogo piemontese che ha deciso di convocarle per verificare il rispetto delle regole deontologiche.

DC Legal Show, la pagina delle avvocate glamour è diventato un caso oltre ai social

"Siamo basite, too much per una cosa così insulsa", hanno commentato le due avvocatesse a Il Corriere della Sera. Il caso mediatico mediatico è lettaralmente esploso tanto che lo studio in cui lavorano ha deciso di cancellarle dal sito. Sebbene l'Ordine non ha abbia preso provvedimenti nei loro confronti, le due hanno deciso di intraprendere strade diverse.

Federica Cau ha deciso di abbandonare il progetto di DC Legal Show: "Questa pagina, aperta prima che fossero pronti i contenuti giuridici che l'avrebbero dovuta completare, - scrive l'avvocatessa sul profilo Instagram - ha riscosso un'attenzione e un seguito del tutto inaspettati e, nella sua versione attuale, presta il fianco a fraintendimenti, oltre a risultare fortemente divisiva. Ritengo personalmente di dover fare un passo indietro, per riproporre, in futuro, nuovi e rimodulati materiali e argomenti".

Alessandra DeMichelis invece si è dimostrata più battagliera: "Gentili amiche, amici e follower, ho deciso di prendere 'carta e penna' per dirVi che mia intenzione proseguire in questa mia avventura. Perché? Perché voglio che sappiate quale era l'idea alla base di questa pagina e la sua vera natura".

