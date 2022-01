Pregliasco: "Nel mio ospedale interventi urgenti anche ai non vaccinati"

"Gli interventi di emergenza traumatologica sono tutti garantiti, ovviamente anche ai non vaccinati"



"La trasmissione di Rete 4 'Fuori dal coro' condotta da Mario Giordano e il quotidiano 'La Verità', senza nemmeno chiederci quale fosse la nostra versione, hanno evidenziato il fatto che abbiamo previsto di procrastinare interventi che possono essere posticipati, visto che abbiamo dedicato un intero piano del nostro ospedale ai pazienti Covid, che anche in questo momento sono ricoverati". Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, risponde su Affaritaliani.it a 'Fuori dal coro' e 'La Verità' che hanno detto e scritto che nell'ospedale del virologo Pregliasco non si accettano pazienti che non abbiano completato l'intero ciclo vaccinale, terza dose compresa.



"Gli interventi di emergenza traumatologica sono tutti garantiti, ovviamente anche ai non vaccinati", precisa Pregliasco. "Abbiamo selezionato alcune situazioni che possono essere procrastinate di qualche mese. Faccio un esempio, questo non credo che sia il momento per un paziente fragile di sottoporsi a un intervento procrastinabile, come l'alluce valgo, sia per la sua sicurezza sia per mantenere operativo e libero l'ospedale".



Secondo il virologo, "come in diverse occasioni, 'Fuori da coro' e 'La Verità' mettono in evidenza soltanto alcuni elementi per creare un conflitto sociale, anche perché sui miei social, dopo quanto visto su Rete 4 e quanto letto su 'La Verità', sono pieno di minacce e insulti ingiustificati", conclude.