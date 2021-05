Ddl Zan, "il gender nelle scuole del Lazio". La denuncia di Baldassarre (Lega)

Ddl Zan, "il gender arriva nelle scuole del Lazio". La denuncia di Baldassarre (Lega).

"Dare notizia in classe dei processi di transizione sessuale dei piccoli; bagni e spogliatoi non connotati per genere, uso dei nomi e pronomi scelti dallo stesso bambino in alternativa al nome assegnato alla nascita. Questo non è rispetto della diversità, non è informazione contro le discriminazioni, ma il cavallo di Troia del gender nelle scuole, che fa capire dove porterà la retorica dell’identità di genere: al superamento del concetto maschio-femmina e alla demolizione di ogni valore naturale su cui si regge da millenni la nostra civiltà. Come politico, medico e madre, sono indignata. Bisogna fermare le scandalose Linee guida della Regione Lazio sulle strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere. Zingaretti e la sua Giunta farebbero meglio a pensare alla campagna di vaccinazione e a far ripartire l’economia del Lazio, invece che alla politica 'modello-Zan'. Arrivati a questo punto, dovremmo chiedere delle linee guida anche per rispettare il diritto di ogni bambino ad essere maschio o femmina. Purtroppo, una certa sinistra mira solo a imporre le proprie mani ideologiche proprio nella scuola dove ogni minore dovrebbe poter crescere liberamente secondo la propria natura e le proprie inclinazioni. Nell’era dei nuovi diritti, sono i bambini i soggetti più deboli e discriminati. Vanno protetti, non indottrinati, per questo, sia in Italia che in Europa, continueremo a ripetere a gran voce “no gender nelle scuole”. Lo dichiara di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio