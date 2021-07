De Donno, suicidio e polemiche, Selvaggia Lucarelli: "Morte usata dai no vax"

De Donno, un suicidio che continua a far discutere. Selvaggia Lucarelli attacca duramente i no vax: "Stanno usando un morto per fare propaganda"

Il suicidio di Giuseppe De Donno ha profondamente colpito l'immaginario collettivo, con aspri dibattiti tra chi ricorda l'ostracismo nei confronti del padre della cura con il plasma iperimmune e chi paventa vere e proprie teorie del complotto, con allusioni al potere economico di chi avrebbe prosperato grazie all'emergenza Covid-19.

Selvaggia Lucarelli non ha certo timore nell'esprimere le proprie convinzioni. Il suo atteggiamento nei confronti dei no vax era già ben noto a chi la segue sui social, ma il suo post sulle reazioni al suicidio di Giuseppe De Donno ha ulteriormente acceso la discussione.

"Volevo ricordare a quei miserabili dei no vax che oggi stanno santificando De Donno che sbraitano da mesi chiedendo di non usare i morti per fare propaganda. Ecco, oggi state usando un morto per fare propaganda. Tacete", ha scritto Selvaggia Lucarelli.