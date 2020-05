De Luca: "Guardie civiche? Faranno esercizi spirituali con il saio"

Assistenti civici: De Luca, Governo da' vita esperienza mistica

"Possiamo consolarci: il Governo ha deciso di ridare vita dopo 8 secoli al movimento di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi, un'esperienza mistica con 60mila volontari che andranno in giro con il saio con su scritto 'pentiti, e' colpa tua'". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ironizza cosi' sulla decisione del Governo di reclutare gli assistenti civici "per fare moral suasion. Non potranno fare la multa a chi non ha la mascherina, a chi non mantiene le distanze, non potranno controllare la movida o il traffico. Ma porteranno in giro la buona novella", aggiunge sarcasticamente De Luca.

"Mi auguro - conclude - che non vengano a bussare a casa alle 3 del pomeriggio quando uno si e' appena assopito per la pennichella a ristoro delle tante tensioni che vengono da Roma".