De Rienzo, l'ipotesi choc sulla morte: "Overdose di eroina e sedativi"

I carabinieri della stazione Madonna del Riposo hanno sequestrato il cellulare dell'attore Libero De Rienzo, 44 anni, il cui corpo privo di vita e' stato scoperto giovedi' sera nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, a Roma. L'obiettivo, secondo quanto si apprende, e' ricostruire le ultime ore di vita dell'attore anche attraverso l'esame delle chiamate o dei messaggi via telefonino. Sigilli anche alla casa di De Rienzo. A coordinare le indagini dei militari sono il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il pm Francesco Minisci che hanno aperto un' inchiesta per "morte come conseguenza di altro reato".

Secondo quanto scrive il Giornale, l'attore potrebbe essere morto per un mix di sedativi ed eroina. "L’attore, vincitore del David di Donatello nel 2002 per il film «Santa Maradona», in passato aveva avuto a che fare con la droga", scrive il Giornale. "Brutte storie superate da tempo però. Chi lo conosceva bene, soprattutto attori e registi con i quali aveva lavorato, lo ricorda per la simpatia travolgente ma anche per una profonda disperazione. Un «male oscuro», per il quale De Rienzo sarebbe stato in cura".

Ma lo stesso quotidiano aggiunge che durante le perquisizioni non sarebbe stata trovata nessuna traccia, però, di aghi, siringhe e altro. Lunedì verrà conferito l'incarico per esami e autopsia ma intanto si fa strada un'ipotesi inquietante sulla sua morte. Potrebbero arrivare risposte in più.