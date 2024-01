Degni, l'Associazione magistrati deferisce il giudice ai probiviri

L'associazione magistrati della Corte dei Conti ha ''deliberato il deferimento al collegio dei probiviri per condotta violativa'' del Codice deontologico da parte del consigliere Marcello Degni. La decisione, si spiega in una nota, è stata presa ''in merito alle esternazioni rese a titolo personale'' dal magistrato di nomina governativa, ''attraverso i social network e riportate dagli organi di stampa''. Il codice stabilisce che: “Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa".

Nel frattempo, domani alle 17.00 di terrà l'adunanza straordinaria del consiglio di presidenza della Corte dei conti sulle dichiarazioni del consigliere Marcello Degni. Al centro dell'incontro, che si svolge in videoconferenza, saranno le dichiarazioni pubblicate sul suo profilo X. La magistratura contabile aveva annunciato che la questione sarebbe stata ''esaminata in via di urgenza nella prossima adunanza del Consiglio di presidenza per le valutazioni di competenza”.