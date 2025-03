Delitto Piscitelli Diabolik: ergastolo per l'argentino Esteban Calderon. No al metodo mafioso

Due anni di udienze con decine di testimoni e il video del delitto proiettato come prova: nell'aula bunker del carcere di Rebibbia è arrivata la prima sentenza della Terza Corte di Assise: l'argentino Raul Esteban Calderon, individuato dall'accusa come Gustavo Alejandro Musumeci è il killer di Fabrizio Piscitelli meglio conosciuto come Diabolik e per questo è stato condannato all'ergastolo.

Non riconosciuto il metodo mafioso

E non è una condanna per mafia perché il metodo con il quale il 7 agosto del 2019, su una panchina del Parco degli Acquedotti a Roma, Piscitelli è stato giustiziato con un colpo mortale al cranio, secondo la Corte non è un metodo mafioso. Per i giudici, dunque, quello che le successive indagini hanno riconosciuto come l'ultras della Lazio come un “terminale” del narcotraffico romano è un semplice delitto.

Gli ultimi istanti di vita di Fabrizio Diabolik

A parlare è l'autista cubano di Piscitelli, Gomez: “Ho visto Fabrizio accasciarsi – ricostruisce in rispondendo alle domande dei pm Rita Ceraso e Mario Palazzi - mi sono alzato, ho visto una persona che correva con la pistola in mano, una persona sportiva, più alta di me, piu’ di 1,80. Ricordo che aveva qualcosa sul braccio e un pantaloncino fino al ginocchio”, ma del volto del killer l’autista di Piscitelli dice di non ricordare nulla. Nel Parco degli Acquedotti Gomez e Piscitelli c’erano stati anche il giorno prima dell’omicidio. “Eravamo andati al parco, ci siamo seduti sulla stessa panchina e anche in quell’occasione non mi ha detto nulla sul perché eravamo lì. Ma a un certo punto mi ha detto che potevamo andare via perché aveva sbagliato il giorno. E ci siamo tornati il giorno dopo”.