Deliveroo lancia "Senza contatto", clienti e rider sceglieranno la consegna

In tempi di Coronavirus, Deliveroo implementa una nuova funzionalità per consentire a clienti e rider di scegliere la consegna senza contatto quando effettuano l'ordine dall'app e dal sito web dell'azienda.

Da lunedì i clienti di Deliveroo potranno scegliere “Consegna senza contatto” durante il check-out. I rider saranno in grado di vedere quando un cliente ha selezionato questa opzione nelle note di consegna dell'ordine e quindi seguiranno una semplice procedura per assicurarsi che non ci siano contatti al momento della consegna del cibo. Questa funzione è un’ulteriore modalità per assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e la consegna senza contatto, già richiesta dalle disposizioni normative vigenti e già comunicata da Deliveroo a rider e ristoranti.

Ai rider verrà chiesto di comunicare al cliente il loro arrivo, posizionare la loro borsa termica aperta per terra fuori dalla porta, fare un passo indietro di almeno 1 metro e attendere che il cliente prenda il cibo prima che l'ordine possa essere completato. Inoltre, i rider sono in grado di effettuare ordini senza contatto in tutte le occasioni, facendolo sapere ai clienti prima del loro arrivo attraverso l'app.

Deliveroo ha fornito indicazioni a ristoranti, clienti e rider su come rimanere al sicuro durante questo periodo e questo è un’ulteriore comunicazione dell'azienda per aiutare ad assicurare questo obiettivo. Questa settimana Deliveroo ha annunciato un “fondo di supporto” per i rider, per questo coloro che contraggono il virus Covid 19 o quelli a cui è stato ordinato di isolarsi da un'autorità medica potranno avere diritto a un sostegno finanziario.

“La sicurezza dei nostri rider e clienti -dichiara Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy- è la nostra massima priorità. Ecco perché stiamo lanciando un nuovo servizio di consegna senza contatto. Clienti e rider possono richiedere nell'app che il cibo venga lasciato in modo sicuro a portata di mano. Rimaniamo in contatto quotidiano con le autorità sanitarie per assicurarci di offrire il servizio più sicuro possibile a clienti, rider e ristoranti”.