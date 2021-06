Denise a Parigi? Nuova pista rom: Mariana riconosce la donna nel video

Denise Pipitone, la nuova segnalazione di una ragazza sulla donna del video girato a Milano. La nuova pista si sposta a Parigi in un campo rom

A 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone da Mazara del Vallo, il 1° settembre del 2004, arriva una nuova segnalazione, anticipata da Telelombardia e dettagliata dal programma di Federica Sciarelli su Rai 3, Chi l'ha visto?, in onda ieri sera 9 giugno, che apre una nuova pista sul caso sul quale la Procura di Marsala sta indagando.

Una ragazza, Mariana, si è presentata spontaneamente alle forze dell'ordine certa di aver incontrato "Danas", la bimba del video girato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco sei settimane dopo la scomparsa di Denise (nel 2004). La ragazza di origine romena ha raccontato a Chi l’ha Visto di quando è andata a Parigi per incontrare la sua famiglia biologica ritrovata grazie ai social. Lei e il fratello - spiega -sarebbero "stati venduti dal padre" da piccoli.

Da qui l'incontro in Francia, a Parigi, avvenuto 3 anni fa, quando si accorge - racconta - di una donna nel campo nomadi, che si faceva chiamare Florina, e che “cucinava sempre”. La figlia di Florina le confida di non sapere chi fosse la sua vera madre. Poi Mariana, dai video diffusi in questi giorni di Danas a Milano, riconosce la somiglianza della donna nel video con la bambina con quella Florina incontrata a Parigi. Se così fosse - stando al racconto della ragazza - la figlia della donna potrebbe essere proprio Denise Pipitone.