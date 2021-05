Denise, il legale sulle tracce della donna ripresa a Milano nel 2005

Caso Denise, la bimba nelle riprese con una nomade a Milano potrebbe essere lei. Il legale della famiglia sulle tracce della donna.

Proseguono le indagini sul caso di Denise Pipitone, la bambina siciliana sparita a Mazara del Vallo nel settembre 2004. Un nuovo particolare riaccende la pista rom. La ricerca si concentra sulla nomade ripresa in un video da una guardia giurata, Felice Grieco, a Milano nel 2005 in compagnia di una bambina. Potrebbe trattarsi della stessa donna che nel gennaio di quell'anno fece una chiamata anonima a Pietro Pulizzi, il papà di Denise. Durante la puntata odierna di Mattino Cinque è stato mostrato un confronto fotografico fra le due donne. Il legale della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, durante la diretta tv ha annunciato di essere sulle tracce della donna. "La somiglianza è notevole", ha commentato Frazzitta. "Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano".

LEGGI ANCHE QUESTI ARTICOLI

Denise Pipitone, nuove rivelazioni: "Ora la magistratura riapra il caso"

Denise, la procura di Marsala riapre il caso. Come chiesto da Affaritaliani

Denise Pipitone, "una botola mai ispezionata". Blitz nella casa di Mazara

Denise, pm Angioni: "Un terreno minato. Così fui bloccata durante l'inchiesta"

Caso Denise, sospesa l'ispezione nell'ex casa di Anna Corona a Mazara