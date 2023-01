Denise Pipitone, arriva rinnovo del codice fiscale. I genitori: “Lei c'è"

Denise Pipitone, arriva il rinnovo del suo codice fiscale. I genitori: “Anche per lo Stato è viva”

Ancora lontana sembra la pace per Pietro Pulizzi e Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel lontano 1 settembre 2004, quando non aveva ancora compiuto 4 anni. A incalzare, questa volta, l’arrivo a casa del nuovo codice fiscale di Denise, in sostituzione della tessera sanitaria evidentemente in scadenza.

"Da una parte tanta amarezza dall'altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia ... perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza. Denise c’è, fino a prova contraria" scrive proprio Piera Maggio sui suoi canali social, a corredo della foto del nuovo documento; solo l’ultima di quelle che secondo lei sono “prove” del fatto che la figlia, oggi 22enne, andrebbe cercata dopo tutti questi anni.