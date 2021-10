Denise Pipitone, il suo volto oggi: Piera Maggio posta la foto-ricostruzione

Denise Pipitone, in prossimità della ricorrenza del suo compleanno Piera Maggio posta una ricostruzione del volto: come potrebbe essere oggi

"Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione". E' il post su facebook di Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e mai ritrovata, sulla cui scomparsa la Procura marsalese è tornata a indagare. Quella pubblicata oggi è una nuova elaborazione grafica del volto della figlia. "Il nuovo invecchiamento è stato realizzato dalla dottoressa Paloma Joana Galzi attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello". Martedì 26 ottobre Denise compirebbe 21 anni, l'ultima immagine diffusa mostra infatti una giovane donna che mantiene solo qualche tratto in comune con le immagini di Denise che ormai avevamo imparato a conoscere.

Caso Denise, udienza sulla richiesta di archiviazione il 23 ottobre

È stata fissata al 23 novembre prossimo l'udienza davanti al gip sulla richiesta avanzata dalla procura di Marsala di archiviazione delle nuove indagini relative al caso della scomparsa di Denise. E' stato reso noto da Chi l'ha visto?, trasmissione che da lungo tempo è sul caso, in onda il mercoledì sera su Rai3 , attraverso i propri canali social. Nelle scorse settimane i legali dei genitori della bambina, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, avevano depositato richiesta di opposizione. Nei mesi scorsi nel mirino degli inquirenti erano finiti Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata e assolta in tutti i gradi di giudizio dall’accusa di concorso in sequestro di minore, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, il testimone sordomuto che aveva raccontato di averlo visto Denise su uno scooter il giorno della scomparsa.

