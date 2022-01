Denise Pipitone, il processo ad Angioni prosegue: proscioglimento respinto

Denise Pipitone, la procura di Marsala chiede il proscioglimento per Maria Angioni a processo per false dichiarazioni nell'indagine bis. Ma il giudice lo rigetta

Il giudice monocratico di Marsala ha rigettato la richiesta di proscioglimento avanzata dalla Procura nei confronti dell’ex pm Maria Angioni, imputata per falsa testimonianza nell’ambito dell'indagine bis sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Il caso è stato archiviato a dicembre.

La richiesta di proscioglimento è stata pronunciata dal sostituto procuratore Roberto Piscitello, in seguito ad alcune dichiarazioni spontanee rilasciate da Angioni all’inizio dell’udienza odierna davanti al giudice monocratico di Marsala, Giusy Monterriccio.

“I tre fatti contestati all’imputato sono stati sostanzialmente ritrattati” e “non è questa la sede in cui accertare cosa sia accaduto nel novembre 2004”, ha detto il magistrato nel corso del suo intervento, riferendosi alla ricostruzione fornita da Angioni.

Processo Angioni, proscioglimento respinto

“Il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni non possono trattarsi di ritrattazione”, ha dichiarato il giudice monocratico di Marsala, Giusy Monterriccio, al termine di una breve camera di consiglio.

“In particolare le dichiarazioni rese oggi afferiscono all’elemento soggettivo del reato”, ha continuato il giudice, riferendosi alle dichiarazioni spontanee rese da Angioni in apertura d’udienza.

Prosegue dunque il processo nei confronti del magistrato, imputata per false informazioni al pm, in seguito ad alcune contraddizioni contestate dalla Procura di Marsala dopo averla ascoltata nel maggio 2021. La magistrata, in servizio a Marsala all'epoca della scomparsa di Denise è stata accusata - nell'ambito dell'inchiesta bis sul caso - "di aver riferito il falso in tre circostanze" relativamente a depistaggi durante le prime indagini, quando era tra i pm titolari dell'inchiesta.

