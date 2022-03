Dentista estraeva denti sani ai pazienti, un fatturato annuo da 2.6 milioni

Francia, dentista estraeva denti sani ai suoi pazienti, più di 300 vittime, a processo: un patrimonio da 12 milioni

Il "macellaio di Marsiglia" prometteva ai pazienti un sorriso da celebrità. Così in poco tempo, dopo essersi insediato nel 15° arrondissement, si è conquistato una fama tale da renderlo il dentista più famoso dei distretti a nord. I fatti risalgono al periodo che va 2006 al 2012. A raccontare una delle esperienze traumatiche è Myriam, entrata per la prima volta nello studio dentistico di Lionel Guedj all'età di 16 anni.

“Mi sono ritrovata con 11 denti tagliati come fossero bastoncini" ha raccontato a France Inter. "Mi ha danneggiato i denti, li ha sostituiti con denti grigi e mi ha fatto un preventivo per farmi rimettere denti bianchi". Alla sua testimonianza, fanno eco quella della madre, Saleha, che ha contratto diverse infezioni, dopo l'operazione fattale dal dentista, e quella dello zio.

In tutto ad accusare il medico, però, si contano oltre 300 pazienti, i quali sono stati chiamati a raccontare le proprie personali esperienze. Ma ad agire con queste modalità criminali non era solo Lionel, 41 anni, ma anche il padre 70enne, anch'egli dentista, Jean Claude.

Al via da ieri 28 febbraio il processo, padre e figlio sui banchi del tribunale giudiziario di Marsiglia dovranno rispondere di "violenza volontaria con conseguente mutilazione permanente" per "carie o estrazione di denti senza giustificazione medica".

I due sono anche imputati per frode, per la falsificazione di radiografie dei pazienti, per false diagnosi e doppia fatturazione. Infine, dovranno rispondere per "uso di falso in scrittura privata".

