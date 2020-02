Coronavirus, Di Maio: "Volo per i 35 italiani sulla nave Diamond Princess"

"Siamo disponibili a riportare in Italia tutti quelli che vorranno rientrare, con le stesse modalità con le quali abbiamo fatto rientrare Niccolò". Lo ha confermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in diretta da Monaco di Baviera su Rainews24. "Nessuno va lasciato indietro - ha sottolineato il ministro - ogni giorno su quella nave (la Diamond Princess, ndr.) vengono scoperti nuovi casi di coronavirus". E ha concluso: "Ribadiamo la massima collaborazione e aiuto al governo giapponese e al governo cinese per la grande battaglia che sta conducendo" contro l'epidemia di Covid-19.

La decisione è arrivata sabato "insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza", spiega Di Maio sul post. "Questa è l'Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c'è e non mancherà. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all'estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno", aggiunge il ministro degli Esteri.

La crociera è bloccata in quarantena da due settimane nel porto di Yokohama. Il numero dei contagiati, informano le autorità nipponiche, è salito a 355 passeggeri (70 casi più di sabato), sui 3.700 totali. Gli Stati Uniti e l'Australia hanno già annunciato che andranno a prelevare i propri connazionali bloccati in quarantena sulla nave. Gli italiani a bordo sono 35 e non sono risultati positivi al contagio da coronavirus.