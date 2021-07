Diprè è finito in manette: era andato in Germania per alcuni "lavori"

Andrea Diprè è stato arrestato. La notizia arriva da alcune persone vicine all'ex avvocato e giornalista nonché ex di Sara Tommasi, conosciuto negli anni per la sua costante presenza sulla stampa scandalistica, non solo per la liason con la showgirl ma anche per la quantità di provocazioni, spesso al limite della legalità, lanciate sui suoi social. Diprè sarebbe stato fermato in Germania, si apprende, dove si trovava per svolgere certi "lavori" legati alla sua attività. Un'amica, che lo conosce bene, ha raccontato: "È sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato. Ci stiamo già attivando per trovare un avvocato che parli tedesco e che possa occuparsi del suo caso".