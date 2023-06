Disabilità, intervista a Stefano Pietta: creatore della radio web Steradiodj

Su Steradiodj non solo musica, ma anche interviste interessanti su temi legati principalmente alla disabilità e all' inclusione

E' tra le mura di casa che a volte nascono le storie più belle. Troppe strette per tanti, ma non certo per lui, Stefano Pietta. E' proprio nella sua cameretta che Stefano vive e raccoglie le emozioni più intime attraverso la radio, la sua web radio. Nato a Manerbio, città in cui vive, il 18 Marzo del 1984, è affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione che lo costringe da sempre alla sedia a rotelle e che lo impossibilita nei movimenti di tutti e quattro gli arti.

"Riesco solo ad utilizzare il mio pc, smartphone e telecomando tv". Diplomato tecnico della gestione aziendale, dopo aver frequentato un corso di webmaster e amministratore di reti locali informatiche, inizia a lavorare come telelavoratore per una fonderia di acciai speciali di Brescia. Con quella sua immensa determinazione e con quella sua straordinaria voglia di vivere, Stefano ha preso in mano la sua esistenza mettendosi in discussione.