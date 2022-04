Diversità e inclusione, cosa significa per le aziende italiane

Diversity, come le aziende italiane percepiscono il tema

PageGroup, società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel, ha condotto un’indagine per analizzare come viene percepito il tema della Diversity all’interno delle aziende italiane, cosa i manager intendono quando si parla di inclusione e, infine, a che punto ci troviamo con l’implementazione delle politiche di D&I. Sono state coinvolte più di 100 imprese che operano in diversi settori, un campione costituito prevalentemente da manager di realtà che hanno tra 100 e 499 dipendenti (29,5%).

L’indagine dipinge un quadro piuttosto confortante: il 60,2%, infatti, dichiara di essersi occupato di diversity management negli ultimi 2 anni; il 22,7%, invece, non lo ha ancora fatto, ma lo farà nel prossimo futuro, mentre soltanto il 17% non lo farà. Le ragioni per le quali non è presente alcun focus sulla diversity sono molteplici, ma potremmo riassumerle in due macro-aree: valore aggiunto ancora non percepito (53,3%) e mancanza di risorse per approcciare il tema (26,6%). Per quanto riguarda il ruolo dei manager coinvolti in questi processi, dalla survey emerge che il 61,4% dei Responsabili della Diversity opera in ambito HR e che il 22,7% è di livello senior.

“Sebbene – dichiara Pamela Bonavita, managing director di PageGroup – oltre il 60% delle aziende che abbiamo coinvolto nella nostra indagine percepisca il tema della Diversity & Inclusion come fondamentale, e questo è certamente un dato molto positivo, siamo ancora piuttosto lontani dagli standard europei: in Olanda, in Spagna o in Portogallo, infatti, più del 70% delle imprese ha a cuore questi temi e solo poco meno dell’8% non ha intenzione di occuparsene in futuro. Abbiamo sicuramente fatto grandi passi in avanti, ma purtroppo questo aspetto continua a non essere ritenuto di valore per quattro aziende su dieci. Credo che la ragione sia da ricercare nella mancanza di risorse o di capacità per approcciare un tema estremamente complesso, ma davvero molto importante. Una adeguata strategia di Diversity Management può portare enormi benefici ad ogni azienda, anche a livello di business”.