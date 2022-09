Divorzio Totti-Blasi: i numeri da giocare secondo la smorfia napoletana

Divorzio Totti-Ilary: i numeri da giocare secondo la smorfia

Francesco Totti e Ilary Blasi sono i protagonisti di quella che senza dubbio passerà alla storia come la separazione dell’anno. Paragonata per impatto mediatico alla guerra giudiziaria tra Johnny Depp e Amber Heard, la vicenda (di tutt’altro segno) ha certamente i connotati del grande romanzo popolare e, in quanto tale, sta già scatenando gli appassionati di cabala, numerologia e smorfia napoletana. Vediamo allora quali sono i numeri proprio dalla tradizione partenopea.

Il divorzio “chiama” il numero 78 e, siccome entrambi ne parlano rispetto al coniuge, non si possono trascurare nemmeno i numeri legati al tradimento (16) e all’amante (21).

I due protagonisti della vicenda sono famosi per le rispettive imprese professionali, lui come calciatore (89) e lei come artista televisiva (81). Se si pronuncia il nome di Totti non si può certo omettere il suo storico numero di maglia (10), mentre gli anni di un matrimonio che sembra ormai avviato alla fine sono stati 17.