Donna trovata con la gola tagliata in garage: ora è caccia all'uomo

Trovata con la gola tagliata in garage: ora è caccia all'uomo. La donna non sarebbe in pericolo di vita

Tragedia sfiorata a Bolzano, dove in queste ore i carabinieri stanno cercando l'autore della violenta aggressione a Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città, trovata con la gola tagliata e un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in via Cavour. La porta del suo appartamento era spalancata; all'interno dormivano i nipotini. Non si conoscono movente e autore del tentato omicidio. La donna è stata trovata priva di sensi da un vicino di casa: è in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata attirata nel garage, disattivando il suo contatore elettrico.